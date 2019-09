Il Batman Day è arrivato: il Bat-segnale illuminerà i cieli di Roma!

Questa sera i cieli di tutto il mondo non saranno gli stessi di sempre. Oggi, infatti, ricorre il Batman Day, l'evento dedicato al festeggiamento degli 80 anni dell'eroe pipistrello. Per l'occasione, infatti, moltissime città stanno organizzando un curioso ringraziamento per l'onorato servizio dell'eroe DC.

Per l'80° Anniversario, sono stati aperti interi negozi a Tokyo dedicati a Batman, con numerosi articoli inediti del franchise dell'uomo pipistrello. Ma non è finita qui, perché alcune delle più importanti città al mondo, tra cui Parigi, New York, Roma e tante altre, parteciperanno insieme al Batman Day, proponendo il mitico Bat-segnale nei cieli del 21 settembre.

Come detto poc'anzi, anche Roma prenderà parte all'evento, in particolare a Piazza dei Cinquecento. Per poter ammirare l'accensione del simbolo dell'eroe pipistrello, infatti, vi basterà trovarvi nei paraggi poco prima delle 20:00, orario nel quale dovrebbero accendere il luminoso Bat-segnale. Un'occasione imperdibile qualora vi trovaste nella Capitale italiana, ad assistere a un evento storico per il mondo fumettistico internazionale.

Il Presidente della Warner Bros. Global Brands and Experience, Pam Lifford, commenta così il Batman Day:

"Il Bat-segnale è uno dei simboli più riconoscibili dell'intera iconografia supereroistica, uno spettacolo mozzafiato che supera i confini, le lingue e le culture per unirci in un'unica grande esperienza. Siamo orgogliosi di poter inviare il Bat-segnale al Batman Day, poiché è un importante modello di ispirazione che ci fa credere sia possibile trasformare le avversità in qualcosa di buono. Il Batman Day è una celebrazione mondiale per tutti i fan."

E voi, invece, cosa ne pensate della manifestazione promossa in tutto il mondo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla notizia che potrebbe introdurre un Batman di colore nel mondo DC Comics.