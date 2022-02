Batman, DC Comics aggiorna le origini di Bruce Wayne

La serie limitata Batman: The Knight attualmente in corso di pubblicazione da parte di DC Comics è andata ad apportare una piccola modifica alla origin story di Bruce Wayne. La preview del secondo numero mostra infatti una prima tappa inaspettata nel percorso del giovane orfano sulla via per diventare il protettore di Gotham.

Mentre le storie ambientate "nel presente" vedono un Batman nero a protezione di New York, la serie limitata Batman: The Knight, realizzata dallo sceneggiatore Chip Zdarsky e dall'artista italiano Carmine Di Giandomenico, si pone l'obiettivo di aggiornare le origini da supereroe di Bruce Wayne.



La prima tappa nel percorso di Bruce sulla via che lo porterà a diventare Batman si rivela essere Parigi. Sebbene la presenza di Parigi tra le città fondamentali nelle origini di Batman non sia una novità (è lì che Bruce incontra per la prima volta uno dei suoi mentori, Henri Ducard), si tratta comunque di una modifica alla mitologia dell'Uomo Pipistrello: Parigi non era mai stata indicata, in passato, come prima tappa nel percorso di Bruce Wayne.



Nella preview di Batman: The Knight #2, vediamo Bruce fare la conoscenza di una ladra d'appartamenti che, secondo quanto rivelato da DC Comics, finirà per essere una delle prime insegnanti del giovane Batman.



Batman: The Knight #2 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 15 Febbraio 2022. Condividiamo la preview del numero nella gallery in calce. Per celebrare l'arrivo del film The Batman DC Comics ha annunciato una valanga di variant cover per tutte le testate della Bat-famiglia in arrivo il prossimo mese, Batman: The Knight compresa.