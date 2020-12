Batman: dopo Future State DC Comics continuerà con la serie antologica Urban Legends

Con la nuova serie Future State, la DC Comics sta mostrando il destino di alcuni dei supereroi più importanti, e di come alcuni eventi drammatici possano cambiare drasticamente le loro vite. L'editrice ha annunciato che per i prossimi due mesi Future State continuerà, ma ha già stabilito quale sarà la prossima serie dedicata a Batman

A partire dal mese di marzo infatti, verrà pubblicata Batman: Urban Legends, una serie mensile, in cui parteciperanno molti team creativi che ambienteranno diverse storie a Gotham City. I primi sei volumi saranno dedicati alla storia tra Batman e Cappuccio Rosso, sarà scritta da Chip Zdarsky e disegnata da Eddy Barrows. Il vigilante rinnegato Jason Todd, conosciuto come Cappuccio Rosso, sta investigando riguardo una nuova e letale droga che si sta diffondendo a Gotham City. Una notte però, incontrando Batman, la sua vita cambia.

Questa serie antologica conterrà anche una storia proveniente dall'universo Future State, dal titolo Grifters, scritta da Matthew Rosenberg e disegnata da Ryan Benjamin, che riprenderà direttamente dagli eventi mostrati in Batman #101. Harley Quinn sarà la protagonista di un racconto che la vedrà impegnata a ritrovare la sua compagna Poison Ivy, nella storia firmata da Stephanie Phillips e Laura Baga.

Ci saranno anche altri supereroi al fianco del Cavaliere Oscuro, come Black Lightning, Katana e Metamorpho. L'intera serie Batman: Urban Legends sarà venduta in una versione di prestigio, al costo di circa 8 dollari, e debutterà ufficialmente il 16 marzo 2021. In calce alla notizia potete trovare tutte le cover realizzate per il primo volume.

Ricordiamo che il contorto piano di un villain ha diviso la Batfamily, e vi lasciamo scoprire chi è l'erede dell'Uomo Pipistrello.