Batman: DC Comics ricorda la morte di QUEL personaggio con l'arrivo di un nuovo One-shot

Come anticipatovi più volte diversi mesi fa, il talentuoso scrittore Tom King abbandonerà la serie di Batman subito dopo la pubblicazione del capitolo 85, ormai prossimo all'uscita. Il suo sostituto, James Tynion IV, non avrà però vita facile visto che si troverà a gestire la morte di diversi personaggi.

Stiamo chiaramente parlando dei decessi di Alfred Pennyworth e del suo omicida, il terrificante antagonista Bane. Il maggiordomo di casa Wayne infatti perse la vita alla fine del numero 77 di Batman, quando Bane decise di spezzargli il collo di fronte ad un ormai sconfitto Robin. L'antagonista ha poi patito la stessa sorte nell'ultimo capitolo, visto che Batman, in preda ad un raptus di follia, ha frantumato la testa dell'arcinemico su un pavimento prima di pareggiare i conti, spezzandogli la schiena e compiendo così la sua vendetta.

DC Comics comunque ha deciso di rendere omaggio al maggiordomo con un fumetto One-shot di 48 pagine, in uscita il 12 febbraio 2020. Lo speciale sarà scritto a quattro mani dal sopracitato James Tynion IV (Justice League, Justice League Dark, Detective Comics) e Peter J. Tomasi (Detective Comics, Adventures of the Super Sons, Batman and Robin), mentre i disegni saranno curati da Eddy Barrows (Freedom Fighters) ed Eber Ferreira (Blackest Night, Wonder Woman).

Tom King è sicuramente riuscito a stupire con questa sua lunghissima opera, e siamo sicuri che anche il nuovo lavoro in uscita nel 2020 soddisferà le aspettative.

