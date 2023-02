Batman: la nuova era della DC porterà ad un anime dedicato a Joker?

Il 2023 si preannuncia già un anno molto interessante e ricco di novità per quanto riguarda l’universo DC e alcuni delle icone dell’azienda di Burbank. Il corposo annuncio delle novità in ambito cinematografico da parte di James Gunn ha sorpreso i fan, che non hanno tardato a proporre già investimenti su progetti futuri magari anche in altri media.

I moltissimi progetti presentati dal co-presidente dei DC Studios, riassunti in una comoda e semplice infografica, stanno già facendo discutere la community, così come anche la scelta di tenere fuori due pellicole legate ad uno dei supereroi più iconici dell’azienda, vale a dire Batman. Infatti, sia The Batman che Joker rientreranno nella categoria Elseworlds, venendo difatti esclusi dal DC Universe principale.

Una decisione che non è stata accolta in maniera positiva da gran parte dei fan, i quali sperano invece che il pagliaccio principe del crimine di Gotham possa tornare sul piccolo schermo, magari con l’adattamento anime del manga One Operation Joker, il manga edito da Kodansha, scritto da Satoshi Miyakawa e disegnato da Keisuke Gotou. Iniziata nel 2021, questa bizzarra avventura di Joker, costretto a prendersi cura di un baby Batman dopo un incidente, si concluderà nel corso del 2023.

Per questo sarebbe fantastico, secondo alcuni, che la DC e Gunn decidessero di investire in una trasposizione anime della serie, che vista l’originalità della faccenda rientrerebbe sicuramente nella categoria Elseworlds. E voi cosa ne pensate di un anime dedicato a One Operation Joker? Avete letto la serie? Ditecelo nei commenti.