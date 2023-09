Batman: la DC stravolge il design dei supervillain nella nuova serie in stile gotico

Come spesso accade nelle serie ambientate in timeline diverse da quella di partenza anche per quanto riguarda Batman Beyond: Neo Gothic la casa editrice DC Comics ha pensato di rivisitare il design di alcuni dei personaggi più conosciuti dell’universo legato al Cavaliere Oscuro, in particolare di un mostruoso e gigantesco super criminale.

Concepita come un sequel diretto di Batman Beyond: Neo-Year, la nuova miniserie composta da sei volumi, firmata da Collin Kelly, Jackson Lanzing, Max Dunbar, Sebastian Cheng e Hassan Otsmane-Elhaou, ha già presentato diverse, interessanti, novità rispetto agli eventi precedenti. Ambientata nell’universo di Future Ends, la Neo-Gotham che Terry McGinnis si ritrova a dover vigiliare viene scossa dalla sparizione di molti bambini originari dei quartieri dove vivono le classi medio-basse.

Donovan Lumos, erede delle Industrie Wayne-Powers, e grande sostenitore del crimine in città, fa di tutto per assicurarsi della distruzione di quei quartieri, per accentrare il vero potere in altre aree. Impensierito da questa serie di sparizioni, Batman si reca nel Gotham Deep, le rovine della vecchia città, e viene accompagnato da Kyle Selinas_450. Nel sottosuolo, però, i due si trovano di fronte ad un pericoloso vecchio nemico del Cavaliere Oscuro: Killer Croc, presentato con un design decisamente diverso rispetto a quello che tutti conosciamo.

La mutazione di Waylon Jones viene infatti presentata sotto forma di gigantesco mostro, quasi paragonabile ad un kaiju della fantascienza giapponese. L’obiettivo del nuovo Killer Croc è uno soltanto: uccidere Batman. Nel secondo volume della miniserie Croc insegue Terry e Kyle attraverso le rovine del Gotham Deep, rivelando che la posizione di una misteriosa tomba è vicina. Tuttavia, almeno stando all’istinto di Kyle, Croc non sembra essere legato alla sparizione dei bambini, e la sua fame potrebbe implicare la presenza di altri nemici storici del Crociato Incappucciato.

Per ora le informazioni riguardanti l’antagonista sembrano far pensare che sia stato proprio Bruce, anni prima, a confinarlo nelle fondamenta di Gotham, e sarebbe stata una decisione da parte di entrambi. McGinnis scopre inoltre che la tomba di cui parlava il lucertolone appartiene alla Corte dei Gufi, un gruppo che anni prima tentava di influenzare il destino della città. Attualmente non sono molti i dettagli che potrebbero aiutare a comprendere meglio la successione di eventi, ma è stato anticipato dalla DC che nella miniserie apparirà anche Poison Ivy.

Cosa ne pensate di questa rivisitazione di Killer Croc? E del ritorno della Corte dei Gufi? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, ricordiamo che la Gotham War rischia di distruggere la Bat-Family, e vi lasciamo ai dettagli sull’albo per i 25 anni di Batman: Beyond.