Batman: Death Metal è arrivato in Italia accompagnato da un esclusivo Hardcore Box

Il giorno tanto atteso dagli appassionati è arrivato. Le porte del Metalverso DC Comics si sono aperte finalmente anche in Italia grazie al debutto della travolgente miniserie evento Batman: Death Metal, firmata dallo scrittore Scott Snyder e dall'illustratore Greg Capullo.

I sette numeri di Batman: Death Metal, pubblicata in contemporanea in ben tredici paesi, sono il seguito della celebre serie del 2017 Batman: Metal, che portò radicali cambiamenti all'Universo DC e fece conoscere ai lettori il Mutilverso Oscuro e un nemico straordinariamente affascinante: il Batman che Ride.



"Quando la Terra viene inglobata dal Multiverso Oscuro, la Justice League si trova alla mercé del Batman che Ride. L'umanità tenta disperatamente di resistere in un panorama infernale, distorto oltre ogni misura, mentre Batman, Wonder Woman e Superman, che nel frattempo sono stati separati, combattono per sopravvivere".



Il primo volume di Batman Death Metal è già disponibile, mentre i restanti sei volumi in edizione regular saranno pubblicati ogni mese in edicola e fumetteria. A questa versione base, si aggiunge la già annunciata Batman: Death Metal - Band Edition, dedicata a sette delle più celebri band metal, protagoniste ciascuna di una copertina variant e di pagine esclusive dedicate a interviste e approfondimenti. Protagonisti del primo volume sono i Megadeth, rappresentati in copertina dal disegnatore Juanjo Guarnido.

Per l'occasione, Batman: Death Metal è stato anche arricchito di un'ulteriore serie di copertine variant: un set Metal che avrò come protagonista un personaggio del Multiverso DC immerso in un'ambientazione musicale. Inoltre, Panini Comics ha pensato, appositamente per l'Italia, Batman: Death Metal Hardcore Box, un cofanetto in tiratura limitata di soli 333 pezzi. All'interno di questo prestigioso pezzo da collezione è presente l'albo numero 1 in edizione variant, cinque stampe realizzate da altrettanti artisti, sei card esclusive, la mappa del Metalverso DC, la bdandana Batman: Death Metal e un plettro con i loghi della serie e del Batman che Ride, il tutto racchiuso in un esclusivo cofanetto.

