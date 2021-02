Batman: Death Metal, i dettagli sull'esclusiva Band Edition in uscita in Italia

In attesa dell'arrivo in Italia di una delle serie DC Comics più travolgenti dell'anno appena trascorso, l'editore Panini Comics ha annunciato la collaborazione con sette delle più celebri band metal per la realizzazione di Batman: Death Metal - Band Edition.

Ciascun numero di questa particolare edizione proporrà una particolare copertina variant dedicata a uno dei sette gruppi musicali, un'introduzione del suddetto gruppo e un'intervista esclusiva, andando così a formare una panoramica sui diversi generi metal provenienti da diverse generazioni.



Il primo numero di Batman: Death Metal sarà dedicato ai Megadeth e la copertina sarà realizzata dall'illustratore Juanjo Guarnido. Le successive uscite, in rigoroso ordine, saranno incentrate sui Ghost, sui Lacuna Coil, sugli Opeth, sui Sepultura, sui Dream Theater e su Ozzy Osbourne. Questa miniserie evento verrà pubblicata nel corso del 2021, a partire dal mese di marzo.

Batman: Death Metal, firmato da Scott Snyder e Greg Capullo, è il seguito di Batman: Metal, serie che portò radicali cambiamenti all'Universo DC e fece conoscere ai lettori il Multiverso Oscuro. In Italia, Batman: Death Metal sarà disponibile ogni mese in edicola e fumetteria con la sua edizione regular.

Alla Band Edition se ne aggiungerà un'altra, la Metal Edition, che conterrà un set che avrà come protagonista un personaggio del Multiverso DC, diverso in ogni uscita, immerso in un'ambientazione musicale. Nel frattempo, in Future State: Dark Detective uno dei più celebri villain di Batman è morto. Scopriamo se Bruce Wayne è scampato alla morte in Future State: Dark Detective #2.