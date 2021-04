Batman: Deathstroke sfida il Cavaliere Oscuro nel fumetto crossover di Fortnite

Il crossover tra l'Universo DC Comics e il videogioco del momento Fortnite continua con Batman/Fortnite: Punto Zero, serie a fumetti che ha portato l'Uomo Pipistrello nell'isola su cui si svolge la battaglia reale del titolo sviluppato da Epic Games. Sul luogo, però, sta per arrivare un altro volto familiare.

Parliamo di Deathstroke, che ritrovandosi intrappolato sull'isola sfiderà il Crociato Incappucciato nel quarto volume di Batman/Fortnite: Punto Zero. La caotica situazione che si svilupperà in questo numero coinvolgerà anche Catwoman, minacciata e presa in ostaggio da Slade Wilson.



Ecco la sinossi di Batman/Fortnite: Punto Zero #4. "Bataman si è liberato dall'infinito ciclo di combattimento. Libero di esplorare l'isola senza limit, il più famoso detective del mondo porterà a galla alcuni segreti mai rivelati prima sul mondo di Fortnite. Ma non è solo. Viene

avvicinato da una fazione di canaglie di Fortnite, tra cui Eternal Voyager, Bandolette, Magnus e Fishstick. Ma c'è qualcun altro intrappolato, qualcuno che sta cercando di evadere dal mondo di Fortnite, qualcuno di mortale. Batman riconosce questo familiare cacciatore di taglie, ma si fiderà di lui? Solo perché Batman è fuori dal giro non significa che i combattimenti siano finiti!".

Il quarto volume di questo fumetto è scritto da Christos Gage e illustrato da Christian Duce, Nelson Faro DeCastro e John Kalisz. L'arrivo di Slade in Batman x Fortnite potrebbe portare una skin di Deathstroke nel battle royale di Epic Games.

Nel frattempo, scopriamo l'orientamento sessuale di uno degli alleati di Batman. Jim Gordon è stato assunto da una pericolosa organizzazione del mondo di Batman, scoprite di chi si tratta.