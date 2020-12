Batman: debutta una nuova versione di Joker nella serie Batman/Catwoman di Tom King

Di recente la DC Comics ha rivelato una nuova versione futuristica del Pagliaccio Principe del Crimine di Gotham City, nella nuova timeline di Batman creata da Tom King. Questa nuova dimensione delle avventure del Cavaliere Oscuro è stata presentata in tre serie distinte, riguardanti le vite di Bruce Wayne e Selina Kyle.

Le storie scritte da Tom King hanno luogo in tre momenti differenti, la prima si svolge durante il primo anno di Batman e Catwoman, la seconda durante l'evento Bat and Cats che approfondisce anche il loro legame sentimentale, e la terza ed ultima invece tratta di un futuro in cui Selina ha rinunciato ad essere Catwoman per viaggiare liberamente.

È proprio nella timeline del futuro che l'autore ci ha voluto presentare una nuova versione di Joker. Il primo volume Batman/Catwoman ci mostra una Selina Kyle, ormai con i capelli bianchi e con una tuta sportiva, raggiungere con la sua auto un parcheggio di roulotte chiamato Seabird Island, dove deve incontrarsi con "un vecchio amico", che conosce la sua doppia identità e ciò che la lega al Cavaliere Oscuro. Per quanto per tutto il tempo questa misteriosa figura rimanga fissa su una sedia a guardare la TV, scopriamo solo alla fine del volume che si tratta proprio di Joker.

Tom King ci presenta un Joker agiato, totalmente abbandonato a quello stile di vita che rientra troppo nell'ordinario per il criminale che abbiamo conosciuto nel corso degli anni. La conversazione amichevole con Selina, ricordando i vecchi tempi, cosa è successo alla Bat Family dopo che Bruce è morto a causa di un cancro, e sembra che il Joker abbia anche una sua famiglia, viste le foto dei nipotini, i gemelli di suo figlio Nathan, e i tre bambini di sua figlia Bethany.

Durante la conversazione scopriamo anche che Selina ha una figlia chiamata Helena, che frequenta una dottoressa. È solo quando Catwoman dice che Batman è morto che Joker diventa alquanto emotivo, dicendo che è come se si trattasse della "fine di qualcosa." Scopriamo poi il motivo per cui Selina è andata lì, per uccidere Joker, ormai rimasto solo e senza la "protezione" di Batman. Alle intenzioni della ladra, Joker risponde con una terribile risata, di cui potete trovare la tavola in calce.

Ricordiamo che Booster Gold ha riscritto le origini di Batman Beyond, e vi lasciamo ai nuovi dettagli riguardo la serie Future State.