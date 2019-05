Batman debutta con un nuovo costume nel numero 24 della Justice League

Batman ha da sempre avuto dei costumi molto impressionanti per quanto riguarda la loro realizzazione ed estetica, e recentemente il cavaliere oscuro ha visto l'arrivo di una nuova, straordinaria, suit nel numero 24 della Justice League - introdotta dal World Forger e presentata come la versione finale di tutte le sue armature.

Gli spoiler del numero 24 della Justice League hanno fatto capolino nella rete e il Cavaliere Oscuro è il protagonista indiscusso di questo nuovo capitolo. Si scopre infatti che il World Forger vuole che Batman finisca ciò che la sua controparte ha iniziato nella quinta dimensione, e per l'occasione ha realizzato una sedia speciale usando l'Element X che gli permette di vedere all'interno del cuore delle altre persone.

L'oggetto in questione fu realizzato allo scopo di capire chi fosse dalla loro parte e riuscire a vincere la guerra, ma Batman ha sfruttato la circostanza per costruire una nuova Bat-Suit. La nuova armatura supera ampiamente le abilità dell'oggetto precedente, permettendogli non solo di guardare dentro i cuori e le menti degli avversari, ma anche di modificarle cellula per cellula.

Il nuovo costume si diversifica da tutti gli altri della Justice League, e somiglia piuttosto ad un Megazord per dimensioni e statura. Il simbolo del pipistrello è di colore oro ardente, tonalità che si ripercorre anche nel design delle gambe e delle braccia - mentre il resto della suit è composta da un bianco candido unito ad accenti di blu. La tuta possiede anche delle prorompenti ali, ed è pervasa da un'energia misteriosa che fuoriesce dalle spalle e dai gomiti.

A questo punto Batman capisce che la Justice League di questo universo è stata alterata dalla nuova tuta. Il cavaliere oscuro riesce a riparare il danno alla tuta accumulato nell'ultima battaglia e quando i compagni della Justice League ritornano, li sorprende con il suo nuovo equipaggiamento - anche se non dà l'impressione di essere dalla loro parte. Se volete saperne di più sul crociato incappucciato, leggete il nostro approfondimento o rinfrescatevi la memoria sul costume classico dell'eroe.