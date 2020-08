Batman: deceduto Jiro Kuwata, l'autore della trasposizione manga

Nelle ultime ore, la casa editrice Akita Shoten ha informato della scomparsa di Jiro Kuwata, autore giapponese principalmente noto per l'adattamento manga di Batman. Questi ci ha lasciato il 2 luglio, all'età di 85 anni.

Kurata nasce a Osaka nel 1935, ed entra per la prima volta nel mondo del fumetto nel '48, a soli 13 anni. L'opera per cui è maggiormente conosciuto dal pubblico occidentale è la trasposizione in chiave nipponica del Cavaliere Oscuro, pubblicata sui magazine di Weekly Shōnen King and Shōnen Gahō dal 1966 al 1967.

La DC Comics ne ha rilasciato una versione in formato fisico e digitale nel 2014, mantenendo l'originale impostazione di lettura da destra verso sinistra. Kuwata ha inoltre lavorato al manga di 8-Man insieme all'autore Kazumasa Hirai, in un periodo compreso tra il 1963 e il 1965. L'opera ha successivamente ispirato una serie animata e l'episodio speciale 8 Man After OAV.

Tra i restanti lavori di Kuwata annoveriamo Maboroshi Tantei, Chōken Leap, Gekkō Kamen, Ultra Seven, ed Elite. Spostandoci un po' di più sull'attualità, Kuwata è accreditato come il creatore originale del manga 8 Man vs Cyborg 009, lanciato il 18 luglio e tuttora in corso. Attualmente, Kyoichi Nanatsuki e l'artista Masato Hayase sono gli unici responsabili della pubblicazione.

Batman Beyond: grandi sorprese per il personaggio di Damian Wayne. La nuova tuta di Batman, introdotta nella serie principale, rivestirà un ruolo importante nei futuri capitoli.