Batman: Dick Grayson vestirà i panni del Cavaliere Oscuro nel corso dell'estate 2018!

Nel corso dell'estate 2018 l'universo della DC Comics celebrerà un evento di grande importanza: il matrimonio tra Batman e Catwoman! Il Cavaliere Oscuro avrà quindi bisogno di un periodo di (meritata) vacanza per godersi la luna di miele... ma Gotham City non resterà priva del suo protettore: ci penserà Dick Grayson!

Il matrimonio tra Batman e Catwoman avverrà sul numero 50 della testata principale di Batman, che uscirà il prossimo 4 luglio. In seguito a ciò, per sopperire all'assenza di Bruce Wayne tra le strade della cupa Gotham City, ritroveremo Dick Grayson a indossare cappuccio e mantello per dare la caccia a criminali e supercriminali che infestano la metropoli.

Come i fan più affezionati all'universo del Cavaliere Oscuro già sapranno, non è la prima volta che Dick Grayson assume l'identità di Batman: l'ex Robin, e attuale Nightwing, ha vestito diverse volte i panni del pipistrello. Alcune delle occasioni più celebri sono state nel periodo successivo a Crisi Finale e poco prima del rilancio editoriale dei Nuovi 52 prima del 2011: in questo evento specifico, Dick prese il posto di Bruce come Batman in un periodo durante il quale si credeva che l'eroe originale fosse morto.

Questa volta, invece, la sostituzione sarà solo temporanea e a causa di un evento piuttosto lieto: il numero 50 di Batman sarà scritto come sempre da Tom King e illustrato da Lee Weeks. Siete curiosi di vedere cosa combinerà Dick Grayson nel panni di Batman?