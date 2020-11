Batman: Due Facce al centro di un importante cambiamento in Future State #2

Con l'annuncio della nuova serie evento Future State, DC Comics ha sconvolto i lettori di vecchia data, promettendo loro di pubblicare storie in cui i supereroi principali sono stati sostituiti da altri personaggi minori, e nel secondo volume dedicato all'universo di Batman sembra che anche i villain hanno subito importanti modifiche.

Nel volume in questione è Future State: Nightwing #2 infatti sembra che al fianco Dick Grayson arriverà un nuovo alleato, Harvey Dent, conosciuto anche con il nome di Due Facce. Come molti di voi sapranno Due Facce è uno dei nemici più temibili dell'universo del Cavaliere Oscuro, che nonostante abbia compiuto in passato azioni più o meno eroiche, è sempre tornato ad agire dalla parte dei criminali.

I dettagli anticipati dalla stessa DC Comics hanno rivelato che Nightwing sarà in squadra con un misterioso Batman del futuro per contrastare l'ascesa al potere di un'organizzazione che unisce le forze dell'ordine, chiamata Magistrate, che ha ormai acquisito il potere amministrativo e ha bandito la presenza di vigilanti a Gotham City. Quando Magistrate decide di attaccare direttamente gli eroi, Nightwing chiama a raccolta la sua resistenza segreta, tra cui vediamo, proprio Due Facce.

In calce alla notizia potete trovare la cover del volume, che sarà disponibile dal 16 febbraio 2021. Ricordiamo che la Joker War ha cambiato in 7 modi l'universo di Batman, e vi lasciamo al nuovo Robin che debutterà in Black and White.