Batman, l'evento Shadow War si apre con la morte di un importante villain

Con la pubblicazione negli Stati Uniti di Shadow War: Alpha #1, il nuovo crossover di casa DC Comics con protagonista Batman ha avuto inizio. Il numero ha mostrato l'evento scatenante della storia: l'assassinio di uno degli avversari più celebri e importanti del Cavaliere Oscuro con un colpo alla testa.

La vittima è Ra's al Ghul, presenza fissa nelle storie di Batman sin dalla sua creazione negli anni '70. Nelle storie recenti, il villain aveva intrapreso un percorso di redenzione instaurando un legame emotivo con suo nipote Damian Wayne e promettendo di rivelare al mondo i segreti del funzionamento dei miracolosi Pozzi di Lazzaro.



L'omicidio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa tenuta da Ra's a Washington. L'identità del cecchino colpevole del delitto è Deathstroke, protagonista insieme a Batman e Robin del crossover Shadow War. A completamento della sua opera, Deathstroke ha lanciato anche una granata nelle vicinanze del già defunto Ra's al Ghul, il cui cadavere è stato disintegrato sotto lo sguardo di un impotente Damian.



Mentre Talia, figlia di Ra's, giura vendetta nei confronti di Deathstroke, il numero si chiude con la rivelazione che Slade Wilson era in realtà inconsapevole dell'attacco, e che colui che ha perpetrato l'omicidio è un impostore.



Il crossover Shadow War, realizzato dallo sceneggiatore Joshua Williamson, si dipanerà nel corso di tre mesi sulle testate Batman, Robin e Deathstroke Inc., concludendosi con Shadow War: Omega #1 a Giugno.



Il prossimo capitolo del crossover verrà raccontato il 5 Aprile in Batman #122. Inoltre, sappiamo già che nel corso di Shadow War uno dei più pericolosi villain di Batman debutterà in versione Joker.