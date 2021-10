Batman: Fear State, Infinite Frontier e Injustice tra gli annunci DC di Lucca Comics 2021

Dopo aver annunciato le opere Marvel che potremo sfogliare nel 2022, nel corso di Lucca Comics & Games 2021 Panini Comics ha svelato finalmente quali serie targate DC Comics arriveranno nel Bel Paese a partire dai prossimi mesi.

Cominciamo dagli spillati e dall’immancabile Batman, che a partire dal numero 44 in uscita a marzo 2022 dovrebbe accogliere Fear State, ossia un evento che vedrà Gotham in fiamme a causa dello Spaventapasseri. L’editore ha annunciato che la serie avrà un Alpha e uno speciale Omega, oltre a coinvolgere le altre testate principali del Crociato Incappucciato e diverse serie della Bat-Family.



Sempre a marzo 2022 potremo posare le nostri mani su Superman 34, che ci proporrà l’esordio di John Kent nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Non solo la serie verrà scritta dal talentuoso Tom Taylor, ma per l’occasione la testata principale di Superman tornerà ad essere quindicinale. La collana DC Crossover accoglierà invece i sei numeri di Infinite Frontier, i quali verranno pubblicati da marzo 2022.



Passando alle proposte della collana DC Collection, Panini Comics ha annunciato il cartonato di Batman Detective, che tra marzo e aprile 2022 includerà i sei numeri di Batman: The Dark Knight, di Tom Taylor e Andy Kubert. Nello stesso periodo potremo poi sfogliare Superman Red and Blue, Wonder Woman Black & Gold, Legends of the Dark Knight e The Swamp Thing, di Ram V e Mike Perkins. Se a maggio assisteremo al ritorno della serie Milestone Returns, a marzo toccherà a The next Batman – Second Son, di John Ridley, una miniserie incentrata su Tim Fox, ossia il Batman di Future State. Il suddetto anticiperà I Am Batman, di John Ridley e Oliver Coipel, la cui uscita è fissata a giugno.

Per quanto concerne invece la linea DC Black Label in formato con sovracoperta sono state annunciate le riproposte di Batman: Tre Joker, di Geoff Johns e Jason Fabok, Joker: Il sorriso che uccide, di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino, e Wonder Woman: Terra Morta, di Mike Spicer e Daniel Warren Johnson. A febbraio 2022 la linea DC Black Label Deluxe accoglierà Lo Schifo, di Grant Morrison e Chris Weston, mentre a marzo e ad aprile saranno rispettivamente pubblicati anche 100 Bullets, di Brian Azzarello e Eduardo Risso, e Justice League of America, di Brad Meltzer. Sempre ad aprile assisteremo all’esordio del volumi deluxe di Injustice, di Tom Taylor.

Tra le proposte DC Library Deluxe troviamo poi i cartonati di Batman The Long Halloween Special, di Jeph Loeb e Tim Sale, e Batman: Una morte in famiglia, di Jim Starlin, che saranno lanciati a febbraio, seguiti il mese successivo da Batman Cosa è successo al Crociato Incappucciato?, di Neil Gaiman e Andy Kubert. Toccherà poi a Batman L’uomo che sorride, di Ed Brubaker, che a giugno 2022 ci svelerà l’esordio di Joker. Non sono invece note le date di uscita di Batman: The Dark Knight Detective Vol. 1, di Mike W. Barr, Alan Davis e Norm Breyfogle, Batman: The Movie Adaptation, di Jerry Ordway e Dennis O’Neil, Batman Black and White, di Lee Weeks, e Batman Child of Dreams, di Kia Asamiya.

La collana Omnibus ci proporrà invece Superman di Grant Morrison, per i disegni di Ralph Morales e Andy Kubert, Batman vol. 1, di Scott Snyder e Greg Capullo, nonché Kamandi di Jack Kirby. Nella collana DC Maxi andranno poi Batman Giochi di Guerra, di Bill Willingham, Devin K. Grayson e Ed Brubaker, e Batman Urban Legends vol. 1, mentre DC Evergreen accoglierà ad aprile Supergirl vol. 1, di Peter David e Gary Frank, seguita a maggio e giugno da Justice League International vol. 1, di Keith Giffen e J.M. De Matteis, e OMAC, di John Byrne.

Passando ai volumi in formato bonellide tascabile della linea DC Best Seller, nella seconda metà del 2022 verranno pubblicati JLA di Grant Morrison e Howard Porter e il fenomenale Lanterna Verde di Geoff Johns. Tra i Cofanetti DC di prossima pubblicazione troviamo invece Before Watchmen, che sarà disponibile a febbraio 2022, e He-Man & Masters Of The Universe Omnibus, la cui uscita è prevista per marzo.

