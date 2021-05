Batman/Fortnite: l'artista Brown svela i dettagli sui nuovi costumi di Batman e Catwoman

La pubblicazione del secondo volume della miniserie crossover Batman/Fortnite: Zero Point ha portato a nuovi sviluppi nella storia tra gli eroi dell'universo DC Comics e i personaggi del mondo di Fortnite, e l'artista Reilly Brown durante una recente conferenza stampa si è soffermato sui dettagli inerenti ai nuovi costumi di Batman e Catwoman.

"Il costume di Batman è un cambio improvviso. Non si evolve, cambia improvvisamente dal volume uno al volume due, per mostrare quanto tempo abbia effettivamente trascorso nel loop e di cosa abbia dovuto affrontare, così tanto tempo da riuscire a mettere insieme qualcosa." Sono queste le parole usate da Brown per presentare l'idea del costume di Batman introdotto come skin proprio sul gioco. Per quanto riguarda Catwoman invece l'artista ha detto: "Si tratta più di un'evoluzione nel corso dei numeri, dove la vediamo rimpiazzare parti del costume volta per volta, fino alla conclusione del terzo volume mi pare. Quindi quando abbiamo visto il suo costume definitivo, hanno detto che i tipi di Fortnite avevano ricreato il design, quindi presumibilmente arriverà nel gioco, o qualcosa del genere."

Durante la conferenza anche lo sceneggiatore della serie, Christos Gage, ha commentato un aspetto interessante dell'opera: "Per quello che ho capito, una volta che i segreti vengono rivelati, appartengono all'universo di Fortnite, e ci si riferirà a loro col passare del tempo. Questo è ciò che mi ha colpito, non è solo per divertirsi. Non è tipo: "mettiamo Batman sull'isola di Fortnite e lasciamolo affrontare qualche personaggio di Fortnite", che sarebbe stato comunque molto divertente. Ma stiamo rivelando alcune cose molto interessanti, su come funziona l'intero mondo."

Ricordiamo che di recente è venuto a mancare John Paul Leon, storico disegnatore di Batman, e vi lasciamo ai dettagli riguardo Legends of the Dark Knight.