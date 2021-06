Batman/Fortnite, il nuovo costume del Cavaliere Oscuro è legato alla fuga dall'isola?

La miniserie di sei numeri che ha fatto incontrare il più amato supereroe DC Comics con i personaggi del più popolare videogioco del momento sta per giungere al termine. Al momento, però, il Cavaliere Oscuro è ben lungi dal fuggire dall'isola. Come si concluderà Batman/Fortnite: Punto Zero? Un leak ci fornisce un indizio.

Nel fumetto crossover, Batman è stato risucchiato nell'isola di Fortnite, dove, privo di memoria, ogni 22 minuti è costretto a rivivere la Battaglia Reale. Fuggire da questo luogo misterioso sembra impossibile, ma non per il miglior detective al mondo.

Un leak emerso in rete pare aver anticipato ai lettori il modo in cui Batman riuscirà a fuggire dal loop infinito della Battaglia Reale. Pubblicata per errore sul sito web di Walmart, una grafica ha mostrato la skin finale di Batman, l'Armored Batman che sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti che riscatteranno i sei codici promozionali presenti in Batman/Fortnite: Punto Zero. Questo costume corazzato, che per certi versi ricorda quello di Batman V Superman, potrebbe rivelarsi fondamentale per la fuga finale.

Sin dall'inizio della serie il costume di Batman è stato di vitale importanza per la narrazione stessa. "Il costume di Batman cambia improvvisamente tra il numero uno e il secondo, per mostrare quanto tempo è stato nell'isola e cosa ha fatto", aveva in precedenza affermato Reilly Brown, artista di Punto Zero.



Cosa ne pensate di questa nuova versione corazzata dell'Uomo Pipistrello? Ecco altri dettagli sui costumi di Batman e Catwoman in Punto Zero. Osserviamo la nuova Bat-Caverna costruita in Batman/Fortnite: Punto Zero.