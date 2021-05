Batman/Fortnite: Punto Zero, per l'autore l'assenza di dialoghi è stata una vera sfida

Una delle serie a fumetti del momento è Batman/Fortnite: Punto Zero, opera che ha portato il Cavaliere Oscuro nell'isola del popolare videogioco di Epic Games. Tuttavia, durante la Battaglia Reale i personaggi di Fortnite non parlano: come ha fatto DC Comics ad aggirare questo ostacolo?

Mentre sono bloccati nel ciclo dei 22 minuti del gioco, i personaggi giocabili di Fortnite non sono in grado di parlare. Ma come è possibile creare un fumetto senza alcun dialogo? DC Comics è riuscita ad aggirare questa problematica con un approccio interessante.

Nel terzo volume di Batman/Fortnite: Punto Zero, ad esempio, le informazioni sulla narrazione sono state fornite ai lettori attraverso dei memo nascosti negli uffici della misteriosa organizzazione che si nasconde dietro la Battaglia Reale.

Nel corso di un evento stampa, l'autore Christos Gage e Reilly Brown hanno parlato di questa sfida non convenzionale. "Ha rappresentato una sfida. C'è il collaudato metodo a fumetti delle didascalie narrative che trasmettono i pensieri interiori dei personaggi, ma con il terzo numero ho pensato di provare qualcosa di diverso".

"Ho fatto in modo che gli eventi vengano raccontati dal punto di vista di qualcuno che lavora per l'organizzazione che controlla l'isola di Fortnite e che sta inviando dei promemoria negli uffici del gruppo, parlando di Batman e di quello che sta facendo. È stata una sfida molto divertente. Trovare questo approccio e implementarlo è stato fantastico".

A quanto pare, non è stata una sfida solamente dal punto di vista della narrazione, ma anche da quello grafico. "Il dialogo esprime le emozioni, i pensieri e cose del genere. Quindi, dato che non li avevamo, ho dovuto giocare molto con le espressioni facciali, assicurandomi di far capire cosa stia succedendo nella testa del personaggio".

E voi state seguendo questo crossover? Ecco la nuova Bat-Caverna in Batman/Fortnite. Scopriamo i dettagli sui costumi dell'Uomo Pipistrello e di Catwoman in Batman/Fortnite.