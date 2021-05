Batman/Fortnite: Punto Zero: il Cavaliere Oscuro ha costruito una nuova Bat-Caverna

Dal crossover tra DC Comics ed Epic Games è nato Batman/Fortnite: Punto Zero, serie a fumetti che ha immerso il Crociato Incappucciato nell'Isola in cui si svolge l'azione del popolare battle royale. Esattamente come nel videogioco, anche l'Uomo Pipistrello ha sfruttato i suoi materiali per costruire una particolare struttura.

Ritrovandosi improvvisamente nell'Isola di Fortnite, Batman è costretto a convivere con un ciclo infinito di combattimenti mortali e di reset in grado di ucciderlo. Per cercare di ricordare cosa gli è capitato e sfuggire a questo loop senza fine, il Cavaliere Oscuro costruisce una Bat-Caverna per scoprire i misteri del luogo e il suo improvviso collegamento con l'Universo DC.



Dopo numerosi cicli di combattimento e "morte", Batman è ora visibilmente frustrato ed esausto. A ogni reset diventa sempre più sporco, la sua Batsuit è completamente logora e gli è cresciuta una folta barba, che indica la lunga permanenza sull'Isola. Per non perdere le informazioni recuperate nei vari cicli, l'Uomo Pipistrello decide di reperire materiali e costruire un avamposto, esattamente come avviene nel videogioco.



Angusta, in legno e priva dell'alta tecnologia della Wayne Enterprises, questa nuova Bat-Caverna è ben diversa da quella a cui siamo abituati. Nonostante ciò, la base operativa sarà fondamentale per recuperare la memoria e riuscire a tornare a casa.

Nel frattempo, l'artista di Batman/Fortnite ha svelato i dettagli sui nuovi costumi del Cavaliere Oscuro e di Catowman. Con i preordini dei numeri 2 e 3 di Batman/Fortnite viene dato un codice con cui ottenere piccone e un deltaplano in regalo.