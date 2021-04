Batman/Fortnite: Punto Zero, la miniserie DC arriva in Italia con Panini Comics

Da domani, martedì 20 aprile, sarà disponibile in Italia Batman/Fortnite: Punto Zero, la nuova miniserie in sei numeri che unisce il Cavaliere Oscuro e gli altri supereroi DC al fenomeno videoludico globale di Epic Games. Un appuntamento senza precedenti, con cadenza quindicinale, disponibile in edicola, nelle fumetterie e negli store online.

Scritta da Christos Gage, con la consulenza narrativa di Donald Mustard, il Chief Creative Officer di Epic, Batman/Fortnite: Punto Zero è disegnato da Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro e John Kalisz. DC ha rivelato che in ogni copia cartacea sarà presente un codice per riscattare all’interno di Fortnite un oggetto estetico, ispirato agli eventi del fumetto.

Acquistando il numero 1 della miniserie disponibile da domani, otterrete in anteprima il costume di Harley Quinn Rinascita. Poi, in ordine di uscita, arriveranno il deltaplano Batman Zero Wing, il piccone Rampino Artigliato di Catwoman, il deltaplano del Distruttore Deathstroke, il dorso decorativo Vendetta di Harley Quinn e, con l’ultima uscita del 6 luglio, il piccone ascia Batarang. Chi raccoglierà tutti e sei i codici sbloccherà anche il nuovo costume Batman Zero Corazzato.

La trama della miniserie è ovviamente legata alla nuova stagione del gioco di Epic Games, e viene così riassunta dalla casa editrice: "A Gotham City è apparsa un'anomalia. Una fenditura nella realtà stessa risucchia il Cavaliere Oscuro e lo trasporta in un mondo sconosciuto e bizzarro, nel quale non ricorda chi sia né da dove venga... Batman è finito dentro Fortnite! Qui si ritroverà a combattere contro avversari inusuali, faccia a faccia con personaggi come l'Incursore rinnegato, Pescesecco, Bandoliera e molti altri. E mentre il più grande detective del mondo cerca di dare un senso a questo nuovo, bizzarro mondo, scoprirà la sconvolgente verità sull’Isola, su ciò che si cela oltre il loop e su come tutto quanto sia collegato al misterioso Punto Zero".

Panini Comics ha acquisito le licenze DC ormai un anno fa, e sicuramente molti appassionati saranno felici di poter mettere le mani anche su opere un po' meno usuali come questa. Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di un po' più hardcore, invece, vi ricordiamo che dallo scorso marzo è disponibile anche Batman: Death Metal.