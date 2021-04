Batman/Fortnite: Punto Zero, il reset dell'Isola colpisce il Cavaliere Oscuro?

Dall'unione tra il popolare videogioco battle royale di Epic Games e DC Comics è nato Batman/Fortnite: Punto Zero, serie a fumetti che, come suggerisce il titolo, ha portato il Cavaliere Oscuro nell'isola dove si svolge la battaglia reale. Può l'Uomo Pipistrello sopravvivere alla tempesta?

Da poco disponibile in Italia, la miniserie in sei numeri vede Batman ritrovarsi improvvisamente catapultato sull'isola di Fortnite, dove deve combattere la mancanza di ricordi e gli schemi del gioco per cercare una via di salvezza.

Una delle meccaniche di Fortnite prevede che l'isola si resetti ogni 22 minuti, un lasso di tempo che pare coinvolga anche Batman. Durante un recente evento stampa, il team di Punto Zero, guidato dallo scrittore Christos Gage e dall'artista Reilly Brown, hanno chiarito quante volte Batman muore e risorge all'interno della serie. "In realtà non l'ho contato, ma non muoiono tutti quando la tempesta copre l'intera isola?", ha affermato Gage.

Più perentorio è Brown. "Muore ogni 22 minuti. Quindi dipende da quanto tempo passerà sull'isola. Se prestate attenzione alla barba sul viso, capirete per quanto tempo sarà lì. Sicuramente almeno per una settimana. Non so quante volte trascorrono 22 minuti in una settimana. Capendo per quanto tempo sarà nel ciclo, potrete capire esattamente quante volte è morto. La vera domande è, sono ragazzi come Ruckus e Big Mouth che lo stanno uccidendo? O è la tempesta? Chi ha accumulato più uccisioni su Batman? Queste sono le vere domande".

Stando a queste precisazioni, Batman/Fortnite: Punto Zero segnerà il record di morti per il Crociato Incappucciato. Nel mentre, Deathstroke è arrivato nel fumetto crossover tra Batman e Fortnite.