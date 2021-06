Batman/Fortnite: Punto Zero, il Cavaliere Oscuro ha perso il titolo di miglior detective

Nella serie a fumetti crossover tra Batman e Fortnite, il Cavaliere Oscuro è rimasto intrappolato nell'isola in cui si svolge la Battaglia Reale del popolare videogioco targato Epic Games. Fuggire da questo mondo parallelo sembra una missione impossibile, ma non per l'Uomo Pipistrello, il miglior detective al mondo.

Indagando su una strana anomalia a Gotham City, Batman è stato risucchiato e trasportato su una strana isola, quella di Fortnite. Per una delle menti più brillanti del mondo fumettistico non sarebbe stato un gran problema capire dove si trovasse o come tornare a casa, ma il Crociato Incappucciato ha perso la memoria e dopo ogni 22 minuti, il timing di una partita, si ritrova al punto di partenza. Tuttavia, quando comincia finalmente a intuire qualcosa, un altro personaggio presente sull'isola mette in dubbio le sue abilità investigative.



Nel corso della serie, Batman si imbatte in Catwoman e Deathstroke, con quest'ultimo che inaspettatamente diventa un suo alleato. Discutendo con il mercenario, improvvisamente Batman riacquista tutti i ricordi di ciascuno dei suoi cicli sull'isola. Conoscere il funzionamento dell'isola è il primo passo per la fuga.

Prima che il trio di supereroi DC Comics possa progettare un piano, però, incontrano i bizzarri personaggi del mondo di Fortnite. Lentamente, i protagonisti capiscono che sono tutti dalla stessa parte, ma l'uomo pesce Fishtick manda in crisi Batman con un'affermazione surreale. Quando il Cavaliere Oscuro gli chiede se è in grado di respirare sott'acqua, lui risponde che chiaramente non è il miglior detective in circolazione.



Con questo divertente siparietto, però, è ora chiaro a tutti che Batman è l'unico a possedere le capacità per guidarli fuori dal loop infinito dell'isola di Fortnite. Batman/Fortnite: Punto Zero #4, in cui avviene la vicenda, è disponibile al preordine su Amazon. Ecco la grande sfida dell'autore di Batman/Fortnite: Punto Zero.