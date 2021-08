Batman/Fortnite: Punto Zero, è in studio un sequel? Ecco il parere degli autori

Dopo sei volumi ricchi d'intrighi e misteri appassionanti, il crossover Batman/Fortnite: Punto Zero giunge al termine con un clamoroso colpo di scena. Ma l'avventura del Cavaliere Oscuro nell'isola del popolare videogioco sviluppato da Epic Games è davvero finita? Secondo gli autori, un giorno potrebbe arrivare un sequel.

In Batman/Fortnite: Punto Zero #6, il Crociato Incappucciato è finalmente riuscito a scoprire chi ha elaborato il piano per imprigionarlo nel ciclo infinito dell'isola. Ma le pagine finali del fumetto potrebbero aver dato vita a un ipotetico sequel.

Al termine del sesto e ultimo volume della miniserie DC, Deathstroke riesce a fuggire dall'isola e a tornare nel suo Universo. L'assassino, però, in realtà collabora con Lex Luthor, il Batman Che Ride e il dottor Sloane, i quali aprono una nuova spaccatura su Gotham City.

Questo finale apre certamente a un sequel. Luthor, Deathstroke e il Batman Che Ride stanno collaborando con il dottor Sloane, personaggio di Fortnite che intende superare i confini dell'isola per riversare l'isola nell'universo DC.

Anche gli stessi autori hanno confermato la possibilità di vedere un giorno un sequel. "Ritornerei sicuramente (per un sequel)", ha detto Christos Gage in un'intervista. "Ci sono molti personaggi che si potrebbero utilizzare per una buona storia. Plastic Man, ad esempio, sarebbe perfetto, si adatterebbe alla perfezione".

"Penso che sarebbe molto divertente non solo disegnare i personaggi DC che interagiscono con il mondo di Fortnite, ma anche solo esplorare alcuni dei personaggi del videogioco in fumetti one-shot. Ci sono così tanti design e concept di personaggi nella folla di Fortnite che mi piacerebbe esplorarne alcuni", ha aggiunto Reilly Brown.

Vedremo dunque un Batman/Fortnite: Punto Zero Stagione 2 oppure dei fumetti incentrati unicamente sui personaggi di Fortnite? Nel frattempo, ecco tutta la verità sul Punto Zero di Batman/Fortnite.