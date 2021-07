Batman/Fortnite: Punto Zero, l'ultimo volume suggerisce l'arrivo di Superman?

Dopo un'avventura durata sei volumi, il fumetto crossover Batman/Fortnite: Punto Zero è giunto a conclusione. Il viaggio di Batman e Catwoman sull'isola di Fortnite è dunque arrivato al termine, ma il conflitto sembra essere appena agli albori.

Il cerchio dell'evento crossover si è concluso con un'alleanza tra i malvagi dell'universo di Fortnite e i villain DC Comics. L'intenzione di questo nuovo gruppo criminale è quella di gettare tutti i supereroi nel loop infinito dell'isola. Difatti, nell'ultimo panel del sesto volume, una spaccatura si apre sull'edificio del Daily Planet di Metropolis, il luogo di lavoro di Clark Kent.



La pagina finale di Batman/Fortnite: Punto Zero pare quindi suggerire l'arrivo di Superman nell'isola del videogioco Epic Games. Un ulteriore indizio è fornito dal videogame: l'Uomo d'Acciaio è una delle skin sbloccabili nel battle pass della stagione 7 del capitolo 2 di Fortnite.



Quasi certamente, in futuro potrebbe debuttare un sequel di Batman/Fornite: Punto Zero, questa volta incentrato sulla figura di Superman e dei suoi aiutanti, come Supergirl o Krypto. Vi piacerebbe un ipotetico Superman/Fortnite? Quale altro eroe DC Comics vorreste vedere immerso nel mondo di Fortnite? Nel frattempo, ecco l'addio di un personaggio in Batman/Fortnite. Scopriamo tutta la verità sul Punto Zero di Batman/Fortnite.