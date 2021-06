Batman/Fortnite: tutta la verità sul Punto Zero nel quinto volume della serie

Mentre si avvicina la conclusione della miniserie crossover Batman/Fortnite: Punto Zero non smettono di emergere nuovi dettagli riguardo il mondo del popolare battle royale sviluppato da Epic Games. L'avventura del Cavaliere Oscuro sull'isola ha portato a numerose scoperte, e nel quinto volume il detective ha scoperto altre informazioni sul luogo.

Cercando una via di fuga, Batman, Catwoman, Deathstroke e un gruppo di stravaganti personaggi provenienti direttamente dal gioco, si sono ritrovati nelle catacombe al di sotto dell'isola. Dopo aver incontrato un'orda di guardie, i protagonisti si sono chiesti come venissero selezionati questi soldati, e se in qualche modo fossero dei cloni, o dei combattenti sottoposti ad un lavaggio di cervello.

Le risposte a queste interessanti domande si trovano a pochi passi da loro. Proseguendo infatti il gruppo si ritrova in quella che sembra essere una sala comandi, dove si trovano anche artefatti con sopra misteriose scritte. Batman riesce a tradurle, venendo a conoscenza che l'organizzazione dietro la gestione dell'isola è fermamente convita che l'intera realtà scaturisca dal punto Zero.

Successivamente li vediamo proprio di fronte al Punto Zero, una gigantesca torre energetica che emerge dal centro del pianeta. Voyager si lancia immediatamente contro l'obelisco, venendo frantumato in moltissimi pezzi. In una rapida sequenza vediamo diversi portali e mondi profondamente diversi tra loro.

Fortunatamente i protagonisti scoprono l'equipaggiamento necessario a far aprire determinati portali verso specifiche realtà. Grazie a queste scoperte tutti riescono a tornare nella loro dimensione. Questo spiega come siano finiti sull'isola di Fortnite, e sarà interessante vedere se, e come, questa idea verrà implementata all'interno del gioco.

Ricordiamo che probabilmente il nuovo costume di Batman è legato alla fuga dall'isola, e vi lasciamo alle accuse da parte della community riguardo Bruce Wayne, sorte per la sua smisurata ricchezza.