Batman Future State: il sacrificio di un protagonista è la chiave per liberare Gotham

Governata con il pugno di ferro dall'esercito cibernetico del Magistrato, Gotham è in ginocchio, così come i pochi Vigilanti ormai rimasti per i vicoli bui della città. Ma il Batman originale, Bruce Wayne, ha finalmente capito come porre rimedio a questa grave crisi.

Da quando il Magistrato e Peacekeeper-01, il suo sicario più letale, hanno cercato di eliminarlo, Bruce si è nascosto prendendo i panni di Jeff. Ma dopo aver scoperto che una delle armi più sofisticate di Batman gli si è ritorta contro, il Brother Eye, Bruce è pronto a uscire allo scoperto per fermare l'oscuro impero che si è appropriato di Gotham City.

Nel quarto volume di Future State: Dark Detective, l'ex Batman scopre che la chiave per abbattere il Magistrato si trova proprio nella famiglia che gli ha donato ospitalità. Hannah, che lavora come programmatrice nella torre principale di Peacekeeper-01, dà a Bruce l'arma perfetta per fermare le forze cibernetiche di Gotham. Ma l'occhio che vigila sulla città ha già portato alla luce questo piano rivoluzionario.



Per cercare di bloccare i sistemi di sicurezza che hanno trasformato Gotham in uno stato militare, Bruce ha bisogno d'infiltrarsi nella torre del Peacekeeper e di ottenere delle informazioni vitali che si trovano nel computer di Hannah. Quando però indossa nuovamente il mantello di Batman e si dirige verso il suo obiettivo, l'esercito cibernetico si è già schierato per presidiare l'edificio.

Nelle pagine finali del volume, Bruce Wayne mette a ferro e fuoco la torre, finendo per combattere contro il suo sicario in un duello all'ultimo sangue carico di rancore. Mentre Peacekeeper-01 è impegnato nella lotta, Hannah, che nel frattempo aveva seguito di soppiatto Bruce, riesce a rubare i dati di cui Batman ha bisogno.

Quando la torre crolla, la ragazza si rende conto che l'uomo che la sua famiglia aveva ospitato per tutto quel tempo era nient'altro che il Cavaliere Oscuro. Ora che è apparentemente morto per la seconda volta, l'eredità di Batman è nelle mani di Hannah, decisa a portare a termine la missione diffondendo i dati recuperati attraverso la sua rete d'informazioni.

Sarà il sacrificio di Bruce e il coraggio di un comune cittadino a salvare Gotham City dal Magistrato? Non solo, in Future State: The Next Batman si è formata un'alleanza rivoluzionaria.