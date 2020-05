Batman Giant: L'ultimo numero svela le origini di Joker

Oltre a Batman Joker War, il celebre rivale di Bruce Wayne sarà protagonista di un'altra storia che sarà pubblicata nella collana Batman Giant, che ci svelerà le origini del pazzo villain di Gotham City.

Nel quinto numero della serie sarà possibile leggere "Joker's Wild aka Whacha Got in the Trunk?", racconto che ci permetterà di scoprire quali sono stati gli eventi che hanno portato alla nascita del celebre personaggio rivale di Batman. Non conosciamo ancora i dettagli della storia, ma l'azienda statunitense ha condiviso una breve sinossi ufficiale: "Sarà la storia di un giovane comico in ristrettezze economiche, che un giorno perde completamente la testa a causa della pressione nel cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ma cosa è successo veramente? Nessuno lo sa con precisione".

Non è la prima volta che DC Comics racconta la storia delle origini di Joker, a partire dal celebre "The Killing Joke" di Alan Moore e nell'opera di Greg Capullo e Scott Snyder intitolata "Zero Year", nonostante questo siamo sicuri che molti fan del personaggio saranno curiosi di leggere questa nuova e interessante teoria.

