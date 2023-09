Batman: la Gotham War porterà allo scioglimento della Bat-Family?

Nelle oscure trame di Gotham la Bat-Family è stato un punto fermo per Bruce Wayne, ma il suo risveglio da un coma durato due mesi ha posto Batman di fronte ad una situazione spiacevole La città è in una sorta di ordine organizzato da Selina Kyle, ma i metodi usati da Catwoman sono moralmente ingiusti nella visione del Crociato Incappucciato.

Il primo volume di Batman/Catwoman: The Gotham War Battle Lines, scritto da Tini Howard e disegnato da Chip Zdarsky, ha lanciato due grandi nuovi pericoli nella vita del Cavaliere Oscuro. Il primo riguarda la trovata a la Robin Hood architettata da Selina Kyle per mantenere una sorta di crimine organizzato in città, mettendo nelle vie e nei vicoli criminali dal basso profilo ma addestrati da Catwoman, e da un gruppo di donne molto abili nel crimine, al fine di rubare alle persone più abbienti per poter così ricreare un equilibrio, donando quando necessario ai poveri.

Per quanto, sicuramente, le azioni di Selina siano mosse almeno in piccola parte da intenti nobili, Batman non esita a contrastarla in una riunione della Bat-Family, rischiando quindi di inimicarsi tutti i membri che da due mesi ormai riescono a fronteggiare meglio il crimine, e si trovano d’accordo con Catwoman. Molti, infatti sembrano essere a favore del nuovo ordine che vige in città, ma Bruce cerca di convincerli che ciò che li rende dei veri eroi è combattere la giustizia in ogni sua forma, e non alimentarla con criminali da quattro soldi, nonostante questi aiutino le persone in difficoltà.

Damian Wayne è uno dei pochi ad opporsi fermamente al piano di Selina, ma Cappuccio Rosso, d’altro canto, sembra essere convinto dell’incredibile astuzia ardita dalla donna. Tim Drake invece cerca di convincere Bruce a prendere in considerazione l’idea, visto che finora ha funzionato, ma il Cavaliere Oscuro rimane sulla sua posizione. Questo potrebbe portare ad un’inevitabile frattura nella Bat-Family e trasformare la Gotham War in un conflitto interno. Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo ai dettagli sull’albo speciale Batman: Beyond per celebrare i 25 anni della serie.