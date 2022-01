Batman: è guerra tra Villain nella nuova storia scritta da Joshua Williamson

Nel mese di dicembre 2021 per il Crociato Incappucciato è cominciata una nuova era. L’autore Joshua Williamson e l’illustratore Jorge Molina hanno preso il timone della serie a fumetti con Batman #118, albo in cui Gotham City diventa il teatro di una violenta guerra tra i più nefasti supercriminali.

Per il loro primo approccio con la serie, Williamson e Molina hanno messo in scena una resa dei conti infuocata tra i principali Villain di Batman. Nelle pagine di questo albo vediamo dunque personaggi come Killer Croc, l’Enigmista, Firefly e Joker farsi guerra a vicenda, portando caos e distruzione nella città di Gotham. In mezzo alla violenta guerra tra supercriminali, il Cavaliere Oscuro incombe per riportare ordine e giustizia. Riuscirà nella sua impresa?

Ambientato dopo gli eventi di Fear State, questo arco narrativo di quattro numeri porterà Batman ad affrontare una delle missioni più difficili di sempre. Ritiratosi nell’oscurità dopo aver sconfitto lo Spaventapasseri e fermato il piano del Magistrato, l’Uomo Pipistrello dovrà gettarsi nuovamente nella mischia in una nuova avventura colma di emozioni, brividi e intrighi internazionali. Cosa avrà scatenato la furia dei criminali, e per quale motivo si stanno combattendo a vicenda?

