Batman: Il lungo Halloween è la saga preferita dai fan DC Comics

Sono numerosi gli autori che nel corso degli anni si sono cimentati a scrivere storie ambientate a Gotham City , tra le più famose troviamo opere quali: Il Lungo Halloween, Anno Uno, The Killing Joke e Hush, che come potete leggere nelle risposte al messaggio presente in calce alla notizia, sono le risposte più comuni alla domanda. L'opera che sembra aver colpito di più tutti gli appassionati dei comics americani è sicuramente Il Lungo Halloween , scritta da Jeph Loeb e disegnata da Tim sale, pubblicata per la prima volta nel 1996 e ambientata durante il primo anno da supereroe di Bruce Wayne.

Which three Batman stories are at the top of your reading list? 🦇🤔 pic.twitter.com/N2MqmdtLI2 — Batman (@DCBatman) April 17, 2020

"The Long Halloween" is trending. Thanks for giving me a high note to end the week, Twitter. Also, if you haven't read it yet, please do. It's a phenomenal Batman story. pic.twitter.com/ZhFovB0V9J — Matt Gavin (@MattGavin22) April 17, 2020