Batman imita Superman nel nuovo capitolo di Detective Comics: sbloccata la vista a raggi X

Dopo circa ottant'anni e più di 1.000 Volumi pubblicati, Batman è finalmente riuscito a copiare una delle più grandi tecniche di Clark Kent, alias Superman, grazie ad un nuovo gadget realizzato con l'aiuto di Mister Terrific. Stiamo chiaramente parlando della vista a raggi X, da sempre una delle tecniche più interessanti e duttili del kryptoniano.

In Detective Comics #1028, ultima uscita dell'iconica serie DC, Batman inizia ad investigare per scoprire la causa dietro l'omicidio di Richard Gotis, un ex detective da tempo presente nella lista dei poliziotti corrotti stilata dall'Uomo Pipistrello. Batman decide di presenziare al funerale nei panni di Bruce Wayne, notando così la presenza di diverse figure di spicco dell'alta società di Gotham.

Bruce capisce immediatamente che il detective nascondeva qualcosa, ma come effettuare l'autopsia su un uomo ormai morto e sepolto? Dopo essere tornato nel cimitero la notte stessa, il cavaliere oscuro mostra il suo nuovissimo gadget: una sorta di iPad futuristico con vista a raggi x integrata, costruito a quattro mani con una delle più grandi menti dell'Universo DC.

Il gadget di Batman e Mister Terrific permette di analizzare il corpo dell'ex detective in pochi istanti, scoprendo così la presenza di una ferita d'arma da fuoco. In calce potete dare un'occhiata a qualche tavola tratta dal Volume in questione.

E voi cosa ne pensate? State seguendo le avventure di Batman? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che al momento esistono altre serie sul cavaliere oscuro, tra cui il Batman di James Tynion, in corsa con 100 Volumi pubblicati, e il nuovissimo Batman/Superman.