Batman: l'inaspettato destino di un vecchio nemico dimenticato

Pochi supereroi nella storia del fumetto americano possono vantare un roster di nemici e supercattivi come Batman, ma oltre a Joker, Due Facce, l’Enigmista e Pinguino, il Cavaliere Oscuro ha dovuto fronteggiare anche villain minori, spesso lasciati da parte dalla stessa DC Comics, come Burt Weston, conosciuto come Film Freak.

Introdotto in Batman #395 del maggio 1986, Film Freak era caratterizzato da un folle approccio ai crimini, in particolare agli omicidi. Grande appassionato di cinema, infatti, Weston si divertiva a ricreare scene viste in film come Pyscho di Alfred Hitchcock o King Kong per uccidere innocenti. Nonostante questo elemento che avrebbe potuto renderlo originale, il villain non ricevette il successo sperato perché venne considerato un personaggio mal scritto, senza reali motivazioni, e con un design decisamente anonimo.

Tuttavia, Film Freak è tornato più volte nelle diverse serie di Batman, riuscendo anche a risorgere dopo la morte. La serie di queste inaspettate resurrezioni, ormai quasi giudicate ridicole dai lettori appassionati, ha avuto inizio con l’evento Batman: Knightfall, in cui Weston venne ucciso da Bane. Tredici anni dopo, però, in Catwoman #54 ecco che il killer cinefilo torna con un design rinnovato, facendosi chiamare Edison. In Suicide Squad #1 del 2021 Film Freak finirà nuovamente per morire a causa di un gas rilasciato su Gotham City per poi tornare come se niente fosse in Batman: One Bad Day - The Riddler.

Per quanto non sia nuova, almeno nel mondo dei comics, la trovata di ripotare in vita dei personaggi, le svariate morti e resurrezioni di Film Freak non sono mai state spiegate nei fumetti, e questo ha lasciato ai fan la libertà di elaborare due teorie. La prima riguarda il fatto che il primo Film Freak era una persona completamente diversa da quella incontrata nel volume della serie Catwoman. La seconda è che Film Freak sia immortale, e che prima o poi DC Comics renda canonico questo suo superpotere.

Aspettiamo le vostre opinioni a riguardo nei commenti. Ricordiamo infine che Batman: The Brave and the Bold ha riscritto le origini del Joker, e vi lasciamo al trailer dell’anime isekai di Suicide Squad, nato da Wit Studio e DC.