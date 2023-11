Batman e la Marvel: Gli Avengers omaggiano il grande Cavaliere Oscuro

Poche storie hanno saputo portare lo stesso contributo di Batman - Il Ritorno del Cavaliere Oscuro del 1986. Composta da soli quattro volumi l’opera di Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley è diventata estremamente popolare, e ad oggi è considerata tra le più rilevanti nella storia del medium, a tal punto da essere omaggiata persino da Marvel Comics.

La casa delle idee, eterna rivale della DC Comics, ha infatti annunciato l’arrivo sul mercato di una serie di variant cover volte a celebrare l’illustrazione, ormai diventata iconica, realizzata dallo stesso Frank Miller negli anni ’80: la silhouette di Batman in un cielo oscuro squarciato da un fulmine. Per quanto semplice, il disegno ha infatti ispirato moltissimi autori e fumettisti negli anni successivi alla pubblicazione de Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, e oggi, in Avengers: Twilight alcuni vendicatori sono pronti a replicare la posa del Crociato Incappucciato difensore di Gotham City.

Ma la Marvel ha deciso di fare le cose per bene, invitando Frank Miller in persona a curare una delle speciali illustrazioni. Miller si è infatti occupato della prima di sei variant cover che arriveranno nei prossimi mesi, dedicandola a Capitan America, protagonista della serie di Zdarsky e Acuna, intenzionato a liberare gli Stati Uniti del futuro da una nuova minaccia.

In fondo alla pagina potete vedere il lavoro di Miller, con un Cap aggressivo, mentre si prepara a scagliare il suo prossimo attacco al nemico e brandisce l’epico scudo con la stella. Alle sue spalle si scatenano diversi fulmini, chiaro riferimento anche questo alla seminale serie del Cavaliere Oscuro. Il progetto Lightining Bolt coinvolgerà anche altre firme di spicco del mondo dei comics: Phil Noto, l’italiana Sara Pichelli (ideatrice del design di Miles Morales), Carmen Carnero, Ben Su, e Declan Shalvey.

Inoltre, è stato specificato che si tratterà di variant molto rare, in quanto limitatissime nella produzione.

In conclusione, ricordiamo che nell’idea originale Batman sarebbe dovuto morire ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, e vi lasciamo alla riscrittura delle origini di Batman da parte del Joker.