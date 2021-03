Batman: il primo incontro tra Nightwing e la sua anima gemella

Una delle coppie più amate dai fan dell'Universo DC Comics è quella formata da Dick Grayson e Barbara Gordon, i quali si completano a vicenda non solo in ambito amoroso, ma anche nella loro carriera da vigilanti. Ma quando è scattata la scintilla tra i due membri della famiglia di Batman?

Sulle pagine di Nightwing #78, di Tom Taylor e Bruno Redondo, un flashback riporta i lettori al momento del loro primo incontro, mostrando il motivo per cui sono considerati due anime gemelle.

Perso tra i ricordi del suo rapporto con Alfred, maggiordomo di Batman che nascondeva un segreto sconvolgente, Dick rievoca una rissa in cui venne coinvolto da giovane per difendere Barbara Gordon e la reputazione dei suoi genitori da un gruppetto di adolescenti privilegiati. Quando arrivò la polizia, guidata dal padre di Barbara, i ragazzini vennero fermati e Dick riportato a Villa Wayne. Lungo la strada del ritorno, però, tra i due futuri vigilanti nasce una cotta.

Preoccupato per la punizione che Bruce gli avrebbe inflitto, il morale di Dick venne sollevato dai commenti arguti di Barbara, che gli disse che se avesse avuto bisogno di essere salvato da quel castello, sarebbe bastata una parola.

Ma non è solo la loro chimica a renderli due perfette anime gemelle. Sin dall'infanzia, sia Dick che Barbara si sono battuti per la giustizia e per le persone innocenti, condividendo gli stessi principi morali. Proprio per questo, i fan vorrebbero vedere un lieto fine anche nella continuity principale DC.

A proposito di love story, Joker è il vero amore di Harley Quinn? Ecco i veri sentimenti della folle criminale di Batman. Scopriamo tutti i dettagli sull'esclusivo Hardcore Box che ha accompagnato il debutto italiano di Batman: Death Metal.