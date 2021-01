Batman: inizia l'evento Future State, arrivano i nuovi nemici del Cavaliere Oscuro

Il tanto atteso evento Future State di DC Comics è finalmente iniziato, e ha presentato subito delle interessanti novità per quanto riguarda il destino del Cavaliere Oscuro e dell'intera Gotham City. Nel primo volume della testata dedicata a Batman, oltre a scoprire chi si nasconde ora dietro la maschera, sono stati presentati dei nuovi nemici.

In Future State: The Next Batman #1, realizzato da John Ridely, Nick Derington, Tamra Bonvillain e Clayton Cowles, ci viene subito rivelato che ora il mantello di Batman è in mano a Tim Fox, che sembra essere particolarmente legato al Gotham City Police Department, con cui collabora attivamente. Subito dopo una breve introduzione quindi, si passa alla prima, vera, minaccia. Nel quartiere Little Santa Prisca, una gang, chiamata Bane-Litos, sta cercando di reclutare dei ragazzi.

Col proseguire del volume, vediamo una specie di brutale addestramento a cui vengono sottoposti i due giovani, sparando e attaccando dei passanti, totalmente indifesi. Fortunatamente Batman riesce ad intervenire tempestivamente, causando la divisione dell'intero gruppo. Il Cavaliere Oscuro segue i due ragazzi, e ordina loro di togliersi le maschere se vogliono avere una possibilità di sopravvivere contro le forze dell'ordine.

Naturalmente i ragazzi non seguono il consiglio e scappano di nuovo, venendo sorpresi dall'arrivo delle autorità. Tim riesce tuttavia a creare un diversivo per salvarli, promettendo di portarli ai servizi sociali. L'introduzione dei Bane-Litos potrebbe portare ad interessanti sviluppi in questa Gotham del futuro, per quanto la formazione di un gruppo di criminali fedeli a Bane, dopo gli eventi di Rebirth, fosse alquanto prevedibile.

Ricordiamo che la serie Batman Beyond si è conclusa, con interessanti prospettive future per la Bat-Family, e vi lasciamo alle importanti novità promesse da James Tynion IV.