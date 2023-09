Batman: iniziano i festeggiamenti per il Batman Day, ecco i volumi speciali

Ogni terzo sabato del mese di settembre la DC Comics, e gli appassionati di tutto il mondo, si preparano a celebrare il leggendario Batman. Il 16 settembre 2023 si avvicina, e la casa editrice ha deciso di anticipare la presentazione di tutti gli eventi e le pubblicazioni speciali in arrivo per il Batman Day.

Il 2023 si preannuncia un anno speciale per i festeggiamenti del giorno del Crociato Incappucciato, in quanto, non solo vi saranno eventi speciali organizzati in diverse parti del mondo, tra cui anche l’Italia, anche per il 35° anno dall’uscita del film diretto da Tim Burton, ma arriveranno sul mercato merchandise e figure inedite, e in molti cinema degli USA saranno trasmessi i film che hanno segnato la storia sul grande schermo di Batman.

Per quanto riguardo il lato fumettistico, saranno ben cinque i volumi che gli appassionati potranno comprare in fumetteria. Si tratta nello specifico di: Batman/Catwoman: the Gotham War Prelude Batman Day Special Edition #1, preludio alla guerra interna alla Bat-Family per la gestione del crimine di Gotham, Batman & The Joker: The Deadly Duo #1, Batman #608, numerò che lanciò la storia Hush che torna per l’occasione sugli scaffali con la cover di Jim Lee con tanto di effetto foil, Batman ’89 Hardcover Collection, che narra il seguito del film del 1989, e infine Batman: Gargoyle of Gotham #1.

In Italia, precisamente nel centro commerciale Maximo di Roma, verrà allestita un’area interamente dedicata a Batman, e in parte anche a Robin, dove i fan potranno immergersi in un’oscura Gotham ricreata appositamente. Inoltre, su Boomerang verranno trasmessi cartoni a tema Batman, e su canale speciale Sky Cinema Batman, disponibile dal 25 al 30 settembre, verranno trasmessi i film del Cavaliere Oscuro, tra cui anche The Batman di Matt Reeves. Fateci sapere cosa ne pensate di questi annunci nei commenti.

Intanto, vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti sulla Gotham War e la perdita di controllo di Bruce Wayne, e al cambiamento di design di Killer Croc nella nuova serie Batman Beyond: Neo-Gothic.