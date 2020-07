Batman introduce un nuovo antieroe: ecco Ghost-Maker, il nuovo rivale del pipistrello

La Joker War è finalmente iniziata e secondo quanto dichiarato da James Tynion, autore di Batman, ci accompagnerà sino all'uscita del volume 100. Ma cosa accadrà subito dopo la fine della guerra per Gotham? L'autore ha risposto a questa domanda anticipando l'arrivo di un nuovo personaggio, Ghost-Maker, il nuovo rivale di Batman.

"Ghost-Maker è un nuovo personaggio che introdurremo nel volume 100", ha dichiarato Tynion, "ma prima di vederlo realmente in azione dovrete aspettare il mese di novembre. Sarà sicuramente un rivale per Bruce, ma non necessariamente un villain. Ghost-Maker è un uomo che Bruce ha conosciuto durante il suo periodo di addestramento per diventare Batman, con cui ora dovrà confrontarsi a causa del caos creatosi durante la guerra per Gotham. Il character design è veramente fantastico, Jorge ha fatto un ottimo lavoro. Penso che potremo mostrarvi qualche illustrazione molto presto".

In pochi mesi, James Tynion IV ha letteralmente rivoluzionato l'opera di Tom King, con l'introduzione di due nuovi villain, The Designer e Punchline, e di un brutale antieroe che vedremo presto in azione, ovvero Clownhunter. Ghost-Maker non è che la ciliegina sulla torta e, a quanto pare, spianerà la strada per il nuovo arco narrativo.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questo personaggio in azione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!