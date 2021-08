Batman, James Tynion lascia la serie e DC Comics: l'autore presenta il suo nuovo fumetto

Il vincitore del Premio Eisner James Tynion IV ha annunciato a sorpresa il suo addio a DC Comics, dopo poco più di due anni di collaborazione. L'autore era stato scelto a settembre 2019 per sostituire Tom King nella serializzazione di Batman, e poche ore fa ha annunciato di aver rifiutato il rinnovo di tre anni proposto dalla casa editrice.

"Ho dovuto compiere una delle decisioni più difficile della mia carriera", ha spiegato Tynion sulla sua newsletter, "DC mi ha proposto un rinnovo triennale e l'opportunità di continuare a lavorare su Batman, ma ho deciso di rifiutare perché Substack mi ha offerto un altro contratto, in assoluto il migliore che io abbia mai ricevuto nella mia carriera da fumettista. Lascerà Batman questo novembre, subito dopo la pubblicazione del numero #117, e The Joker nell'aprile del 2022. In futuro non ho intenzione di realizzare altri fumetti con protagonisti supereroi, ma vorrei creare qualcosa di unico e solo mio, un sogno che finalmente posso realizzare grazie a Substack".

James Tynion IV ha annunciato che la sua nuova opera si intitolerà Blue Book, e che la parte artistica sarà curata dal talentuoso Michael Avon Oeming. I capitoli saranno pubblicati su Substack nel prossimo futuro, probabilmente a partire dal 2022, e maggiori dettagli saranno rivelati una volta terminato l'evento Fear State.

