Batman: il Jason Todd del DC Animated Universe condivide una similitudine con Joker

Batman The Adventures Contiues è il sequel spirituale, in versione fumettistica, della storica serie animata dei primi anni '90. Gli autori Paul Dini e Alan Burnett hanno rimesso mano all'universo narrativo reintroducendo diversi volti noti e arricchendolo con dei personaggi assenti nella versione originale.

Uno di questi è Jason Todd, che sin dall'inizio della pubblicazione ha pedinato incessantemente le mosse di Batman e dei suoi compagni. Il capitolo nove ne rivela i trascorsi, imbastendo delle origini piuttosto simili a quelle del Joker di Batman: The Killing Joke, con una sola cruciale differenza. La sua storia è narrata dal punto di vista di Alfred, che racconta di come, in passato, una banda di Gotham era solita costringere le sue reclute a indossare una maschera rossa con cappuccio.

Il loro scopo era quello di fare da guardia mentre il gruppo commetteva i crimini più disparati; un giorno uno di loro, invece di cadere in una vasca di prodotti chimici come Joker, perse la vita mentre cercava di sfuggire alla polizia.

L'individuo in questione era il fratello di Jason Todd. Così Bruce, davanti alla condizione di estrema difficoltà di Jason, decise di prendere il ragazzo sotto la sua protezione e addestrarlo. Grazie agli insegnamenti di Bruce, il ragazzo diventerà il secondo Robin, dopo Dick Grayson, del DC Animated Universe.

Il numero 5 di Batman: The Adventures Continue arriverà sul mercato il 7 ottobre.

