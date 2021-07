Batman: Jeph Loeb e Tim Sale tornano con una storia speciale per il Lungo Halloween

Durante il Batman Appreciation Day del 2020, la DC Comics ha chiesto ai lettori quale fosse la migliore storia mai realizzata di Batman . Il titolo è stato conquistato da Il Lungo Halloween, saga scritta da Jeph Loeb e disegnata da Tim Sale, i quali dopo 25 anni torneranno a collaborare su un volume speciale che proseguirà il racconto.

La casa editrice ha infatti confermato che il 12 ottobre 2021 verrà pubblicato Batman: The Long Halloween Special, un volume one-shot firmato dagli stessi artisti che nel 1996 collaborarono per realizzare una storia originale, caratterizzata da uno stile unico, e densa di momenti ancora oggi indelebili nelle menti dei lettori.

Lo stesso Loeb ha affermato: "25 anni fa, Tim Sale e io raccontammo la misteriosa storia di come Gotham City venne colpita prima dal crimine e poi dai "mostri". Il risultato fu Batman: Il Lungo Halloween. Siamo emozionati di tornare alla DC, riprendere alcuni dei nostri personaggi preferiti mentre vi riveliamo che forse non conoscete l'intera storia..."

L'artista Tim Sale ha voluto ringraziare anche le altre persone coinvolte nel progetto: "Come è sempre stato, lavorare insieme a Batman ha fatto emergere il meglio di me e Jeph come narratori di Gotham City. Siamo stati fortunati ad avere grandi talenti come Richard Starkings di Comicraft con noi, ad ogni tappa del processo, e siamo felici di dare il benvenuto al colorista Brennan Wagner, che ci aiuterà a dare forma alla nostra ultima avventura."

Di seguito riportiamo anche la descrizione ufficiale dell'albo in questione: "Entrate a far parte del team che si occuperà del ritorno degli speciali dedicati a Batman, e affrontate un mistero che potrebbe distruggere il Cavaliere Oscuro, il Commissario Gordon, Due Facce e...beh, lo scoprirete, non è così?"

Batgirl indosserà un nuovo costume durante Fear State, e vi lasciamo ad un fantastico Funko Pop di Batman che omaggia il primo albo dell'eroe.