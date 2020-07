Batman: Joker si impossessa di un punto storico di Gotham

Nel corso dell'attuale arco narrativo di Batman, il Pagliaccio del Crimine è diventato l'uomo più ricco di Gotham. Dopo aver manipolato il Cavaliere Oscuro e Catwoman, il Joker ha acquisito un patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari.

Nell'ultimo numero della serie, ha utilizzato tutto questo denaro per acquistare un importante punto d'interesse di Gotham City, il The Monarch Theatre. Si tratta dello stesso teatro in cui la famiglia Wayne trascorse insieme la sua ultima sera, prima di dirigersi verso Crime Alley e incontrare l'assassino Joe Chill.

Durante l'albo vediamo Joker camminare insieme al proprietario all'interno del teatro, "parlando dei bei vecchi tempi" ormai andati, in riferimento alla famiglia Wayne. Il proprietario accetta senza alcuna esitazione l'offerta del Joker, rivelando - inoltre - come in passato si vide costretto a rifiutare perfino una proposta di Bruce.

La scena si conclude con il Joker sorridente in mezzo a un pubblico di spettatori, uccisi da lui qualche istante prima. La narrazione continuerà con il prossimo albo della serie, il 96, in uscita il 4 agosto. Nel frattempo, in calce all'articolo potete dare un'occhiata alla copertina di Guillem March.

La serializzazione di Batman ha introdotto, di recente, un nuovo antieroe: Ghost-Maker. Inoltre, gli autori hanno ridisegnato la tuta di Batman, che pare rivestirà un ruolo importante nei futuri capitoli della pubblicazione.