Batman: Joker riscrive le origini del Cavaliere Oscuro

Come è stato raccontato molte volte nel corso degli oltre 80 anni di storia, la morte di Thomas e Martha Wayne è stato in qualche modo l’evento scatenante che ha condotto Bruce a vestire i panni di Batman. Tuttavia, il Joker, la nemesi del Crociato Incappucciato, sembra aver pensato ad una correlazione differente tra i due avvenimenti.

In Batman #139, scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Jorge Jimenez, il Clown principe del crimine di Gotham City e Bruce hanno una conversazione piuttosto interessante. Mentre si sviluppa l’ennesimo confronto, infatti, Joker pone Batman di fronte ai momenti più duri e devastanti della sua vita, mostrandogli tutte le persone care che ha perso.

Quando Batman si avvicina ad una riproposizione della morte di Martha e Thomas, con inquietanti manichini, tra cui lui da bambino sorridente anziché triste o preoccupato, Joker dice in realtà che si è trattato del momento più felice della vita di Bruce, finalmente libero di abbracciare la sua vera natura di predatore. Stando alle parole del pagliaccio, vedere i propri genitori uccisi non ha causato un trauma nel piccolo Bruce, ma l’ha liberato, rendendo possibile la manifestazione della sua oscurità interna.

Una versione sicuramente peculiare, ma che dimostra come Joker continui ad avere una prospettiva differente dell’eroe Batman, e che forse, a differenza di tutti gli altri antagonisti, sia riuscito a vedere la verità dietro la maschera del pipistrello. Ovviamente si tratta di un grande piano provocatorio, ma che ha delle basi solide, come la discussione scoppiata all’interno della Bat-Family durante la Gotham War che ha sottolineato come il Cavaliere Oscuro agisca meglio, e sia addirittura più felice, quando è solo.

Per questo il clown ha forse scoperto un lato nascosto, ancora più oscuro, di Batman, eccedendo nel ricreare scene orribili e significative nella sua formazione. Voi cosa ne pensate? Credete che Batman stia davvero meglio quando è da solo? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle ipotesi sul vero nome del Joker, e al volume speciale per i 25 anni di Batman: Beyond.