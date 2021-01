Batman: Joker saluta l'anno nuovo con un esilarante botto

Da tutti considerato come un anno orribile, il 2020 è stato letteralmente fatto saltare in aria da Joker e l'inseparabile Harley Quinn. Ammiriamo i due antagonisti di Batman salutare il nuovo anno in questa esilarante illustrazione ufficiale pubblicata da DC.

L'artwork, realizzato da Stephen Bryne, vede Joker e Harley ricoprire il 2020 di TNT. Un finale con il botto per un anno che ha sconvolto l'intera popolazione mondiale. Per una volta, seppur non con le migliori intenzioni, il pagliaccio criminale di Gotham ha aiutato i cittadini a sbarazzarsi di una grave insidia.

Joker è stata una delle figure fondamentali per questo 2020 targato DC Comics. In Joker War la battaglia con Batman è stata portata su un nuovo livello; il principe del crimine di Gotham si è assicurato tutta la fortuna della famiglia Wayne, privando il suo arcinemico della sua attrezzatura, disperdendo la Bat-Family e scatenando il caos sulla città.

"Penso che le persone vogliano qualcosa di nuovo, e questo è quello che sto facendo con questa storia", ha spiegato l'autore James Tynion. "Sto cercando di creare nuovi personaggi, portarli a Gotham, espandere i miti di Gotham e cambiare alcuni dei pilastri centrali della città". E voi cosa vi aspettate da Joker e Batman in questo 2021? Il Venom, forse, non è la fonte dei poteri di Bane in Batman. L'Uomo Pipistrello diventa un antico guerriero cinese in questa nuova linea Funko Pop! Batman.