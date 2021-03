Batman: è Joker il vero amore di Harley Quinn? I folli sentimenti della criminale

Considerata come la storia d'amore più tossica ma allo stesso tempo romantica dell'universo dei fumetti, la relazione tra Joker e Harley Quinn ha appassionato milioni di lettori. Tuttavia, in Batman: Urban Legends scopriamo che non è il pagliaccio criminale a essere l'amore della vita dell'ex dottoressa.

Più volte Harley ha provato a liberarsi dell'ombra di Joker, ma sebbene non ci sia mai riuscita veramente, nella nuova serie a fumetti di Stephanie Phillips e Laura Braga un lampo di luce abbaglia la criminale di Gotham.

Lontana dalla scena in seguito agli esplosivi eventi di "Joker War", Harleen Quinzel ha fatto ritorno a Gotham City, come pseudo membro della Bat-Family, per sistemare finalmente la sua vita. Ma arrivata nel giardino che condivideva con Poison Ivy, Harley viene perseguitata dai fantasmi della sua ex compagna e di Joker, il quale è stato ucciso nel crossover.



L'ex dottoressa si perde in ricordi di tempi più felici, rivivendo alcune delle avventure vissute in compagnia di Ivy. È a questo punto che Harley capisce che la relazione tra lei e Ivy è direttamente inversa a quella con Joker. Harley Quinn e Poison Ivy hanno vissuto un amore maturo, sentimentale, emotivo e disinteressato, una love story basata unicamente sulla sostanza.

Per Harley, Ivy è tutto quello che Joker non era. Capendo ciò, Harleen giura di dedicare la sua vita a cercare un modo per tornare da Pamela e riaccendere la loro storia d'amore. Ma potrebbe essere ormai tardi. Poison Ivy è stata consumata dall'odio e si è trasfromata in Quuen Ivy, sua incarnazione malvagia intenzionata a usare le radici che si sono diffuse al di sotto di Gotham per abbattere la città.

Che ne pensate di questa coppia? Preferite quella iconica con il Joker?