Batman: Joshua Williamson sarà il nuovo sceneggiatore della serie, i primi dettagli

Il rifiuto di James Tynion IV di rinnovare per tre anni il suo contratto con la DC Comics per continuare a scrivere la serie regolare di Batman ha lasciato molti lettori stupiti, e preoccupati per il futuro del Cavaliere Oscuro. La casa editrice sembra però aver trovato un nuovo sceneggiatore, che inizierà a lavorare dal volume 118.

Si tratta di Joshua Williamson, autore di numerose testate piuttosto importanti come The Flash nel corso degli anni, e che si è immediatamente definito entusiasta nel post che potete trovare in calce alla notizia. Inoltre, come riportato dallo stesso artista, a partire dal volume 119 di gennaio 2022, inizierà l'arco narrativo Abyss, disegnato da Jorge Molina, conosciuto soprattutto per lavori quali Spider-Geddon del 2018, e alcune storie di Star Wars pubblicate da Marvel Comics.

Williamson ha condiviso con i fan anche le cover dei numeri che inaugureranno questa nuova era del Cavaliere Oscuro, prima di specificare che la fine del 2021 e l'inizio del 2022 sarà un periodo ricco di impegni, considerato che ha in serbo anche un altro grande progetto, anticipato solo da una generica immagine di Batman e Robin nella Batmobile con ologrammi che riguardano il fascicolo digitale di Joker.

Dopotutto Tynion ha lasciato anche la scrittura della serie dedicata al Pagliaccio Principe del Crimine, che quest'ultima possa passare al duo Williamson-Molina? Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

