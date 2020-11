Batman: La città di Burbank dedica una statua al celebre supereroe DC

Mentre continuano le avventure di Batman, i numerosi appassionati del personaggio dei fumetti DC saranno felici di sapere che è stata dedicata una statua al Cavaliere Oscuro nella cittadina americana di Burbank.

In calce alla notizia trovate una foto scattata sul luogo, come potete notare si tratta della versione di Batman che è presente nelle pagine di "Hush", celebre fumetto che è stato disegnato da Jim Lee. L'opera, che pesa più di 270 kg e alta 2,20m, raffigura quindi Bruce Wayne con indosso il suo famoso costume, invece la scelta della città di Burbank non è casuale, si tratta infatti del luogo in cui sono presenti i nuovi uffici della DC Comics, che hanno deciso di omaggiare così il loro personaggio più di successo. Non è l'unica statua di questo tipo presente negli Stati Uniti: la Marvel infatti aveva deciso di crearne una a New York con le fattezze di Captain America.

Ecco il commento di Jim Lee: "È stato un onore contribuire alla storia di uno dei più importanti supereroi. Ho lavorato nel mondo dei fumetti per più di trent'anni, e sono pochi i personaggi che hanno avuto il successo continuo di Batman, eroe che ha saputo ispirare l'entusiasmo dei suoi nuovi fan".

Infine vi segnaliamo l'impatto che ha avuto Joker World nel mondo editoriale di Batman.