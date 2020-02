Batman La Serie Animata: in arrivo l'action figure del peggior incubo del Cavaliere Oscuro

Nel periodo primaverile, Batman: la Serie Animata ritornerà in una rinnovata veste fumettistica, che regalerà ai fan di lungo corso un reviva dal sapere decisamente nostalgico. La produzione ritornerà in sei numeri e sarà ambientata nello stesso universo della serie animata di riferimento.

Insieme all'opera, inoltre, è in arrivo una nuova action figure di un'antagonista che si è ritagliato uno spazio molto importante nell'attuale panorama editoriale della DC, stiamo parlando del Batman che Ride. La figure sarà modellata con uno stile retrò, in linea con la sua controparte cartacea, e sarà disponibile all'acquisto a partire dal prossimo 7 Ottobre.

Il pezzo - avrà un costo di circa 30 dollari, e sarà realizzato dall'artista Ty Templeton, il quale - avendo già lavorato sulla serie animata - conosce perfettamente l'estetica che la contraddistingue. Il Batman che Ride ha debuttato sulle pagine di Dark Nights: Metal Event, imponendosi come il "Cavaliere Oscuro del Multiverso".

Come è facilmente intuibile dal suo nome, il personaggio è una rielaborazione di Batman in una chiave molto vicina a quella del suo antagonista più celebre, il Joker. Il suo creatore, Scott Snyder, lo definisce "L'incubo peggiore di Batman divenuto realtà". Nonostante il suo cameo in versione collezionistica, per il momento è non chiaro se il Batman che Ride verrà coinvolto nell'intreccio narrativo della nuova serie.

La pubblicazione di Batman: The Adventures Continue inizierà - prima in formato digitale - nel mese di Maggio. La sceneggiatura dell'opera è stata affidata a Paul Dini e Alan Burnett, mentre Ty Templeton si occuperà del comparto artistico.

