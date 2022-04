Batman, ecco il nuovo logo della serie a fumetti del Cavaliere Oscuro

DC Comics ha rivelato il nuovo logo che, a partire da Batman #125, comparirà sulle copertine della testata principale dedicata al Cavaliere Oscuro. A partire dal numero 125, la serie a fumetti di Batman accoglierà Chip Zdarsky come nuovo sceneggiatore, affiancato dall'artista Jorge Jiménez.

Come si può notare dall'immagine pubblicata in calce, il più recente restyling del logo di Batman era stato realizzato in occasione del rilancio I Nuovi 52 nel 2011, sebbene già lo scorso anno, a partire dal numero 106, il logo fosse stato ritoccato. La differenza sostanziale, in ogni caso, è rappresentata dall'iconico logo a forma di pipistrello che non circonda più il logotitolo, ma compare al suo interno.



La pubblicazione di Batman #125, il prossimo Luglio, darà il via ad una storyline in sei parti intitolata "Failsafe", che introdurrà un nemico definito da Zdarsky "il Doomsday di Batman".



"Negli scorsi anni abbiamo visto Batman molto sulle sue, con tanti (tantissimi) Robin, ecc. nella sua orbita", ha dichiarato Zdarsky. "Io volevo sottolineare l'aspetto da 'Batman & Robin' di questi personaggi, mantenendo però uno stile dark. Tim Drake è uno dei miei personaggi preferiti e avere la possibilità di esaltarlo mi ha reso felice".



Batman #125 verrà pubblicato il prossimo 5 Luglio. Nel frattempo, il Cavaliere Oscuro continua la sua corsa al botteghino: il film The Batman ha superato i 700 milioni di incassi.