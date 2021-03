Batman: il maggiordomo Alfred custodiva un segreto sconvolgente

Alfred Pennyworth non è stato solo un maggiordomo per Bruce Wayne e la Batfamily, ma anche un padre, amico e consigliere fidato. Tuttavia, in Nightwing #78 i lettori hanno scoperto un dettaglio su di lui che finora era rimasto nascosto. Cosa nasconde il maggiordomo di Batman?

Nel nuovo numero del fumetto dedicato all'eroe di Bludhaven, Barbara Gordon riesce facilmente a superare tutta i sistemi di sicurezza all'avanguardia dell'appartamento di Nightwing e a fare irruzione in casa sua. In quanto esecutrice del testamento di Alfred, l'ex Batgirl deve comunicare a Dick Grayson una sconvolgente verità.

Mettendo a sedere Dick e passandogli il suo laptop, Barbara Gordon rivela che il maggiordomo era in realtà un miliardario. Ma titubante Nightwing si chiede perché mai un uomo così ricco gli avrebbe preparato la vasca da bagno e da mangiare per tutti quegli anni. "Per lo stesso motivo per cui un altro miliardario combatte il crimine a Gotham. È quello che voleva fare", risponde Barbarba.

Ma il maggiordomo di casa Wayne non è sempre stato così ricco; solamente guardando il video testamento i due eroi scoprono come abbia fatto a diventarlo. "Sono sicuro che la fortuna che ti sto lasciando è un qualcosa di shockante. In qualità di tutore legale di Mister Wayne, mi è stata fata una grande quantità di azioni della Wayne Industries. Inoltre, mi è stata anche data una quantità ridicola di ricchezza di cui non avevo bisogno".

Infine, con le sue ultime parole Alfred consacra Nightwing. "Come Bruce, la tua mente è sbalorditiva. Puoi pensare in modi che nessun altro può fare. Sei un risolutore di problemi e il mondo è pieno di problemi".

